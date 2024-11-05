Kırıkkale'de Kuzeninin Saldırısında Hayatını Kaybeden Belediye Başkanı Uğurlandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Kuzeninin Saldırısında Hayatını Kaybeden Belediye Başkanı Uğurlandı

Kırıkkale'de kuzeni tarafından silahlı saldırıya uğrayan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol, son yolculuklarına uğurlandı. Olayın ardından cinayet zanlısı gözaltına alındı.

05.11.2024 19:46
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Kuzeninin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden belediye başkanı son yolcuğuna uğurlandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de, kuzeni tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ve şoförü Mikayil Çelikkol son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saat 10.00 sularında Balışeyh ilçesi TOKİ bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen'e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül ve Koray Kaya ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda ağır yaralandı. Tabancayla ağır yaralanan Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Cinayet zanlısı, belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen ile Mikayil Çelikkol'un cenazeleri, yapılan otopsi sonrası Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Şen, dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına Vali Mehmet Makas, MHP Milletvekili Halil Öztürk, AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Ahmet Önal, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, şoförü Mikayil Çelikkol ise Sulakyurt ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Hilmi Şen, Kırıkkale, Balışeyh, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Kuzeninin Saldırısında Hayatını Kaybeden Belediye Başkanı Uğurlandı - Son Dakika

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