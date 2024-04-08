Kırıkkale'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca görüntülendi.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Şehir merkezinde meydana gelen kazalar aşırı hız ve dikkatsizliğin tehlikesini gözler önüne serdi. Tarım Kavşağı'nda meydana gelen kazada, hızını alamayan hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı görüntülendi. Kıbrıs Caddesi'ndeki kazada ise iki otomobilin kafa kafaya çarpışması kaydedildi. Güvenlik kamerasına takılan diğer bir kazada da Özuğurlu Kavşağı'ndan dönen otomobile, başka bir otomobilin çarptığı görülüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü, "Trafik kuralları güvenliğimizin anahtarı, hayatımızın teminatıdır" notunu da paylaşarak sürücüleri uyardı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları kameralarca görüntülendi - Son Dakika
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 140 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ve 6,05 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından 3 kişi tutuklandı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde çıkan yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili inceleme ve soruşturmasını sürdürüyor.
1875 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Edirne'de düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Onur Karaburun, güven ve huzurun egemen olması adına yapılan çalışmalara vurgu yaparak, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. yılını kutladı.
Karabük Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, polis teşkilatının her türlü suç ve suç oluşumları ile mücadele ettiğini vurguladı ve halka profesyonel bir güvenlik hizmeti sunma hedeflerini dile getirdi. Törene, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet teşkilatı katıldı.
Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü, Bandırma'da düzenlenen resmi törenle kutlandı. Törene Bandırma Belediye Başkanı, İlçe Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer katıldı. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve konuşmalarla devam etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir apartmanın personel yatakhanesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangın, bir firmanın çalışanları tarafından kullanılan dairede çıktı ve diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.
Denizli'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaçan 2 şüpheli yakalandı. Üst aramasında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ve yeşil reçeteli ilaçlar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine sevk edildi.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olayın failleri gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
İstanbul ve Konya'da düzenlenen İsrail'e karşı yapılan protesto gösterilerinde, devlet aleyhine sloganlar atan ve korsan gösteriye devam eden grup içindeki bazı göstericilerin sol terör örgütlerinin üyeleri olduğu tespit edildi. Gösteriler sırasında polisle çatışmaya giren ve provokasyon yapan kişiler gözaltına alındı.
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