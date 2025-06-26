Kırıkkale\'de Motosiklet Denetimi: 40 Ceza!

Kırıkkale'de motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde 118 araç kontrol edildi, kask takmayan ve ehliyetsiz 40 sürücüye cezai işlem uygulandı. Asayiş ekipleri de sürücü ve yolculara GBT kontrolü gerçekleştirdi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla 8 farklı noktada gerçekleştirilen uygulamalarda, toplam 118 motosikletin sorgusu gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, kask takmamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten dolayı 40 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde görev alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise sürücü ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaptı.

Motosiklet kullanıcıları ise yapılan uygulamaları olumlu karşıladı. Denetime takılan Hayriye Mutlu, "Genellikle hız yapmamaya ve yarış yapmamaya dikkat ediyorum. Zaten bu şekilde bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Abdullah Yünlü ise, "Şahsım adına denetimlerden memnunum. 3 yıldır motor kullanıcısıyım. Bazı arkadaşlar motoru farklı bir boyuta taşıyor. Olağan dışı hareketler yapıyorlar, bunlar da kazaya sebebiyet veriyor. Memur beyler de gayet nazikti. Yasal süreci anlattılar. Lütfen kaskınızı takın, evraklarınızı tamamlayın" diye konuştu.

Motoru yeni aldığını söyleyen bir diğer sürücü ise, "Motorum çok güzel. Lütfen kaskınızı takın ve evraklarınızı tam olsun" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE