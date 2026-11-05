Kırıkkale'de operasyonda 792 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de operasyonda 792 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Kırıkkale\'de operasyonda 792 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen operasyonda bir aracın aranmasında 792 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen operasyonda 792 adet sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda H.H.Ü.'nün aracında yapılan aramada 792 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrı bir çalışmada ise uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen T.K. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Kırıkkale3. SayfaGüncelSon Dakika

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