Kırıkkale'de Sahte Rapor Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Sahte Rapor Şebekesi Çökertildi

Kırıkkale\'de Sahte Rapor Şebekesi Çökertildi

Kırıkkale'de hastane personelinin sahte rapor düzenlediği şebeke, yapılan operasyonda çökertildi.

07.11.2024 21:25
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Kırıkkale'de sahte rapor düzenleyen bir şebekenin çökertilmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Adli işlem gören hastane personelinin rüşvet karşılığında verdiği sahte raporların, 2 uzman doktora ait kullanıcı bilgileriyle otomasyon yazılımına giriş yapılarak hazırlandığı, e-imzalarıyla da onaylandığı belirlendi.

Kırıkkale'de yaklaşık 1 yıl önce Yüksek İhtisas Hastanesi'nde bir uzman doktorun, bilgisayar otomasyon programı üzerinden e-imzasının izinsiz kullanılmasıyla başlayan süreç, sahte rapor düzenlendiğini ortaya çıkardı. Poliklinikte bulunan bilgisayardan "sahte heyet raporu" düzenlendiğini fark eden doktor, durumu hastane yönetimine bildirerek İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. Benzer şekilde, başka bir uzman doktor da e-imzasıyla onaylanmış "iş göremezlik raporu" düzenlendiği gerekçesiyle ilgili memuru emniyete şikayet etti. Kırıkkale Valiliği, idari soruşturmayı derinleştirmek için 8 Ocak 2024 tarihinde Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti.

Banka hesapları ve telefonları takibe alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı da emniyete bildirilen şikayet dilekçeleri üzerine kimlikleri tespit edilen hastane personeli hakkında adli işlem başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, soruşturma dosyasında yer alan Y.B., M.H.A., O.S. ve E.B. isimli doktorlar ile S.B., U.D., M.A., S.K., G.C., U.T., E.Y., O.C., O.A., F.G.A., M.G., S.D., B.G., H.M. ve F.A. isimli şüphelilerin banka hesaplarını ve telefonlarını takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şu ana kadar 132 kişiye 200'ün üzerinde sahte rapor düzenlediğini tespit adildi. Adli ve idari soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte rapor soruşturma dosyasında isimleri geçen 4 doktor, 5 memur, 3 emekli memur, 2 güvenlik personeli, 1 teknisyen, 1 öğretmen, 1 özel firma çalışanı, 1 işçi ve 1 ev kadını hakkında yakalama kararı çıkarttı.

8 tutuklama

5 Kasım günü KOM Şubesi ekipleri tarafından Kırıkkale, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyette alınan ifadelerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen duruşmada, "rüşvet alma" suçundan Y.B. ve M.H.A. isimli doktorlar ile O.A., O.C., S.B., B.G., G.C. ve M.G. tutuklanarak Keskin T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

6 ay önce memurluktan emekli olan E.Y. ile öğretmen F.G.A., güvenlik personeli F.A. ve H.M. isimli şüpheliler, soruşturma dosyasında bulunan banka hesap hareketleri ile telefon dökümlerinde yer alan delillerden dolayı yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edilen O.S. isimli doktor ile S.K., S.T., U.D., M.A., U.T., delil yetersizliğinden dolayı serbest bırakıldı. Öte yandan, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan doktor E.B.'nin arandığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Sahte Rapor Şebekesi Çökertildi - Son Dakika

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