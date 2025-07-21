Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Kırıkkale\'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı
21.07.2025 14:35
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Kırıkkale'de akaryakıt istasyonunda husumetli kişilerin kavgasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de bir akaryakıt istasyonunda husumetli kişiler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeni Mahallesi'ndeki Millet Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 26 yaşındaki A.B.Y., karın, kasık, sağ el ve yüz bölgesinden bıçakla ağır şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak entübe edildi. A.B.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen akaryakıt istasyonu sahibi 61 yaşındaki N.P. ise baş ve çene kısmından yaralanarak ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya karıştığı tespit edilen B.A. (18), A.O. (23) ve E.K. (18) gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika

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