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Kırıkkale'de Sosyal Medyada Tüfekle Ateş Açan Maganda Yakalandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Sosyal Medyada Tüfekle Ateş Açan Maganda Yakalandı

Kırıkkale\'de Sosyal Medyada Tüfekle Ateş Açan Maganda Yakalandı

Kırıkkale'de sosyal medya platformlarında tüfekle havaya ateş açtığı görüntüleri paylaşan bir maganda, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 6 adet ses fişeği ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilere adli işlem başlatılarak idari para cezası uygulandı.

01.02.2024 12:24
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Kırıkkale'de sosyal medya platformlarında tüfekle havaya ateş açtığı görüntüleri paylaşan maganda, polis ekiplerince yakakandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya platformlarında suç unsuru paylaşımlara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından sosyal medya platformlarında tüfekle havaya ateş eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. İkamette yapılan aramalarda da 6 adet ses fişeği ve 2 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerden birinin ise polise mukavamet suçundan aranması olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatılan şüphelilere 12 bin 860 lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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