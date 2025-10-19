Kırıkkale'de Şüpheli Çanta Paniği - Son Dakika
Kırıkkale'de Şüpheli Çanta Paniği

Kırıkkale\'de Şüpheli Çanta Paniği
19.10.2025 22:57
Zafer Caddesi'nde bırakılan şüpheli çanta bombalı mı endişesiyle fünye ile patlatıldı.

Kırıkkale'nin en işlek noktalarından Zafer Caddesi'nde kaldırıma bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Polis, güvenlik şeridini aşmak isteyen meraklı vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti.

Kırıkkale'de insan yoğunluğunun en fazla olduğu Zafer Caddesi'nde kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kaldırımda sahipsiz çantayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Vatandaşlar güvenli bir mesafeye uzaklaştırılırken, bomba imha uzmanı olay yerine çağrıldı. Uzman ekip, özel kıyafetlerini giyerek çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Çantanın içerisinden poşet, gazete ve kağıt parçaları çıktı. Ekiplerin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Şüpheli Çanta Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kırıkkale'de Şüpheli Çanta Paniği
