Kırıkkale'de Trafik Kazaları Kamerada

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Kırıkkale'de dikkatsiz sürücülerin yaşadığı trafik kazaları kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Kırıkkale'de farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve hız ihlali gibi nedenlerle yaşanan kazaların, anbean kaydedildiği görüldü. Kaza anları, şehrin farklı noktalarındaki KGYS kameraları aracılığıyla kaydedilirken, bazı araçların çarpıştığı, bazılarının ise kontrolden çıkarak savrulduğu anlar dikkat çekti.

Emniyet yetkilileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırarak, kazaların önlenmesi için hız kontrolü ve dikkatin önemine vurgu yaptı.