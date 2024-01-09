Kırıkkale\'de Trafik Kontrolünde 750 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında yapılan denetimde bir şahsın aracında şüphe üzerine yapılan aramada 750 gram sentetik kannabioid ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale- Ankara D200 kara yolu üzerindeki Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında denetim faaliyetlerini sürdüren jandarma, şüphe üzerine durdurduğu H.T. isimli şahsın aracında yaptığı aramada, 750 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan H.T. hakkında "uyuşturucu madde ticareti ve bulundurma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE