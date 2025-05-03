Kırıkkale'de Trafik Tartışması KAAN ile Önlenildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de Trafik Tartışması KAAN ile Önlenildi

Kırıkkale\'de Trafik Tartışması KAAN ile Önlenildi

KAAN uygulaması, hastane bahçesindeki satırlı tehdidi önleyerek kamu güvenliğini sağladı.

03.05.2025 11:18
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Kırıkkale'de hastane bahçesinde trafikte yol verme meselesinden dolayı yaşanan tartışma, satırlı tehdide dönüşmeden KAAN uygulaması sayesinde önlendi. Hızlı ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, saldırgan şahsı kısa sürede etkisiz hale getirdi.

İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın "Genel Kolluk-Özel Güvenlik İş Birliği ve Entegrasyonu" KAAN uygulaması, kamu güvenliğini artırmaya devam ediyor. Proje kapsamında, özel güvenlik görevlilerinin genel kollukla etkin ve hızlı iletişim kurmasıyla muhtemel risklerin önüne geçilmesi sağlanıyor. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin bahçesinde bulunan bankamatikler önünde yaşanan olayda, trafikteki yol verme meselesi nedeniyle F.A. isimli şahıs, aracından satırla inerek Ö.U. isimli vatandaşa hakaret ve tehditlerde bulundu iddia edildi.

Durumu fark eden hastane özel güvenlik görevlisi, KAAN uygulaması üzerinden emniyet birimlerine anında ihbarda bulundu. İhbarın ardından hızla olay yerine intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan şüpheli şahsı kısa sürede etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için İstiklal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Otomobilde yapılan aramada ise bir adet satır ele geçirildi.

KAAN uygulamasının sunduğu hızlı iletişim ve koordinasyon sayesinde muhtemel bir facia daha önlenmiş olundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Trafik Tartışması KAAN ile Önlenildi - Son Dakika

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