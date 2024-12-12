Kırıkkale'de Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı

3.Sayfa

Kırıkkale'de aracında ve ikametinde uyuşturucu madde bulunduran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları çerçevesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.G. isimli şahsın aracında ve ikamet adresinde arama yapıldı. Aramalarda 50,56 gram metamfetamin, 17 adet sentetik ecza, 1,55 gram sentetik kannabinoid, 0,89 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE