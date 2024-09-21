Kırıkkale'de Uyuşturucu Hükümlüsü Yakalandı

Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticaretinden hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan N.B. isimli şahsın, hakaret, tehdit ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRIKKALE
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