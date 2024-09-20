Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıkması üzerine gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yapılan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 143 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.E.D., O.E.D. ve E.M. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Y.E.D. ve O.E.D., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.M. ise serbest bırakıldı. - KIRIKKALE