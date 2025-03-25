Kırıkkale'de son bir haftada polis ekiplerince gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 18-24 Mart 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonlar neticesinde, farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 79 adet sentetik ecza, 35,58 gram metamfetamin, 28,14 gram sentetik kannabinoid ve 13,77 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 17 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Uyuşturucu ticareti suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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