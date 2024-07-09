Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale\'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 2 bin 302 adet sentetik ecza, 27 adet ecstasy, 5 gram kannabşnoid ve 13 gram skunk ele geçirildi. Tutuklanan şüphelilerin yanı sıra 13 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

09.07.2024 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 02-08 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 2 bin 302 adet sentetik ecza, 27 adet ecstasy, 5 gram kannabşnoid, 13 gram skunk ele geçirildi. Şüphelilerden de 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 13 şüpheli hakkında da başlatılan adli işlem devam ediyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kırıkkale, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 14:47:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement