Kırıkkale'de Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Kırıkkale kara yolu üzerindeki yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan şahsın üzerinde 38 gram skunk, 2 gram metemfetamin, uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE