Kırıkkale\'de yangın tatbikatında 19 öğrenci hastanelik oldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir okulda düzenlenen yangın tatbikatı sırasında 19 öğrenci dumandan ve yangın söndürme tüpünden yayılan tozdan etkilendi.

Olay, Yahşihan ilçesindeki Bayraktepe İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul yönetimi ile Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında yakılan ateşten çıkan yoğun duman ve yangın söndürme tüpünde bulunan kuru kimyevi toz, rüzgarın etkisiyle öğrencilerin bulunduğu alana yayıldı. Duman ve tozdan 19 öğrenci etkilendi. Öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE