Kırıkkale'de bir oto elektrik ve klima dükkanında meydana gelen yangında 4 otomobil ile bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrik ve klima hizmeti veren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iş yerinin tamamını saran alevler, başka bir dükkanın çatısına da sıçradı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan 4 otomobil ve bir motosiklet yandı. İş yerinde de büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yangına ilişkin inceleme başlatıldı.