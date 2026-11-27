Kırıkkale'deki oto elektrik ve klima dükkanı yangınında 4 otomobil zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrik ve klima hizmeti veren iş yerinde yangın çıktı. Alevler iş yerini sarıp başka bir dükkanın çatısına sıçrarken yangında 4 otomobil ve 1 motosiklet hasar gördü; itfaiye yaklaşık bir saatlik çalışmayla alevleri kontrol altına aldı.
Kırıkkale'de bir oto elektrik ve klima dükkanında meydana gelen yangında 4 otomobil ile bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Eski Sanayi Sitesi'nde oto elektrik ve klima hizmeti veren bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede iş yerinin tamamını saran alevler, başka bir dükkanın çatısına da sıçradı.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerin arasında kalan 4 otomobil ve bir motosiklet yandı. İş yerinde de büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Soğutma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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