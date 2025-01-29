Kırkağaç'ta Eğitim Sırasında Yaralanma

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Manisa'nın Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti sırasında yaralanan 2 askeri personel hastaneye kaldırıldı.

Olay, Manisa'daki Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim faaliyeti esnasında Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör ve Uzman Çavuş Arif Güzel yaralandı. Yaralı askerlerden Uzman Onbaşı Mustafa Güngör Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine, Uzman Çavuş Arif Güzel ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin tedavisine devam edildiği bildirildi. - MANİSA