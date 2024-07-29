3.Sayfa

Kırkağaç'taki orman yangını kontrol altında

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'deki ormanlık alanda başlayan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla kontrol altına alındı.

Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Alifakı Mahallesi'deki ormanlık alanda başladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 7 helikopter, 26 arazöz, 12 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.