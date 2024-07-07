Kırklareli Babaeski'de İş Yerinin Bahçesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir iş yerinin bahçesinde çıkan ve tarlaya sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Babaeski ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bahçedeki yangın, kısa sürede büyüyerek iş yeri yanındaki tarlalara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

Yangın sonucunda 6,5 dönüm biçilmemiş buğday ekili alan, 60 dönüm biçilmiş buğday tarlası zarar gördü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ