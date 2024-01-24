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Kırklareli Babaeski'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Kırklareli Babaeski'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gerçekleştirilen narkotik polis operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar devam ediyor. Babaeski ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 236,49 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kırklareli Babaeski\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
24.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:37
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Babaeski ilçesine uyuşturucu madde getireceği yönünde bilgiler elde edinilen, içerisinde E.C.T., E.Ş. ve M.A. isimli kişilerin bulunduğu araç ilçe girişinde durduruldu.

Araçta ve araç içerisinde bulunan şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 236,49 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli Babaeski'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika


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