Kırklareli\'de 5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Kırklareli'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 1 milyon 646 bin lira olan 5 kilo 450 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce il merkezi, Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde 'narko güç' operasyonu düzenlendi. Operasyon 6 adrese yapıldı. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde imalathanesi tespit edilirken; Z.D., İ.E., M.Y.Ş., H.K., M.Ç. ve K.S. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada piyasa değeri 1 milyon 640 bin lira 5 kilo 450 gram esrar, 150 kök kenevir, 1 adet hassas terazi, iklimlendirmede kullanılan malzemeler ve uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KIRKLARELİ