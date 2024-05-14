Kırklareli'de Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırklareli'de Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirildi

Kırklareli\'de Orgeneral Muhittin Önür Göleti\'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirildi

Kırklareli'deki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde, Köprücü Taburu ve İstihkam Taburu Teçhizat Sergisi ile Durgun Sulardan Geçiş faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimde, Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR) ve diğer köprüler kullanılarak tanklar ve askeri araçlar karşı kıyıya geçti.

14.05.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'deki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Orgeneral Muhittin Önür Göleti'ndeki eğitimin görüntülerini paylaştı. Kırklareli'de 5'inci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı tarafından, "Köprücü Taburu ve İstihkam Taburu Teçhizat Sergisi" ile "Durgun Sulardan Geçiş" faaliyeti icra edildi. Faaliyete, Brezilya Kara Kuvvetleri İnşaat ve İstihkam Daire Başkanı Orgeneral Anisio David de Oliveira Junior ve beraberindeki heyet de katıldı.

Gerçeği aratmayan eğitimde, karadan da gitme yeteneğine sahip araç olan Seyyar Yüzücü Hücum Köprü (SAMUR), katlanabilir şerit yüzücü köprü ve sabit köprüler kurularak, tanklar ve tekerlekli askeri araçların karşı kıyıya geçişleri sağlandı.

Düzenlenen eğitimde, Mehmetçik her türlü göreve hazır olduğunu gösterdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Orgeneral, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
11:29 Yarış 25 Mart’tan beri sürüyordu Yargıtay’ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu Yarış 25 Mart'tan beri sürüyordu! Yargıtay'ın yeni başkanı Ömer Kerkez oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
13:15 Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman’ı da unutmadı Mourinho müjdesi veren Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı da unutmadı
13:01 Giresun’da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı Giresun'da açık alanda alkol kullanımı valilik tarafından yasaklandı
12:57 İstanbul Havalimanı’nda ilginç operasyon Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı İstanbul Havalimanı'nda ilginç operasyon! Bebek arabasının altından 73 kilogram külçe altın çıktı
12:52 Bunu daha önce başaran yok Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak Bunu daha önce başaran yok! Okan Buruk, adını Süper Lig tarihine altın harflerle yazdıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 14:56:01. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement