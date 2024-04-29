Kırklareli'nde Ev Arkadaşını Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırklareli'nde Ev Arkadaşını Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

Kırklareli\'nde Ev Arkadaşını Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

Kırklareli'nde yaşanan olayda, Remzi Akalp'in ev arkadaşı S.T. tarafından öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Akalp'in cesedi sazlık alanda bulunmuş ve yapılan otopsi sonucunda tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

29.04.2024 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde beraber kaldığı ev arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp (61) 3 gün önce yakınları tarafından haber alınamadı. Yakınları durumu jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçmişti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde Gazcılar mevkiindeki sazlık alanda Akalp'in cesedine ulaşmıştı. Sağlık eklerinin yaptığı inceleme sonucunda Akalp'in tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti.

Akalp'in cesedine otopsi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili Akalp'in ev arkadaşı S.T. (33) gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, Otopsi, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Ev Arkadaşını Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı Borsa İstanbul tarihinde ilk kez 10 bin puanın üzerine çıktı
11:11 1 Mayıs Taksim Meydanı’nda kutlanacak mı Bakan Yerlikaya’dan açıklama var 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanacak mı? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
12:00 Uçak biletlerine zam geldi Uçak biletlerine zam geldi
11:58 Türkiye’nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler Türkiye'nin konuştuğu maçtan kafa karıştıran görüntü! Son dakika gole giden futbolcunun üzerine yürüdüler
11:56 Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter Genç kız, sokak röportajındaki sözleriyle gündem oldu: Emekliye 10 bin lira yeter
11:50 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç’ın son hali Michael Jackson’a benzetildi 9. kez burun ameliyatı olan Murat Dalkılıç'ın son hali Michael Jackson'a benzetildi
11:26 Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 26. turda da seçilemedi
11:06 Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı Tandıra benzin bidonu devrildi, gelin ve kaynana alev alev yandı
10:45 Fuhuş çetesine operasyon Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar Fuhuş çetesine operasyon! Kadınların hepsini aynı yalanla kandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 12:41:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde Ev Arkadaşını Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement