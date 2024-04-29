Kırklareli\'nde Ev Arkadaşını Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

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Kırklareli'nde beraber kaldığı ev arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı beldesinde yaşayan Remzi Akalp (61) 3 gün önce yakınları tarafından haber alınamadı. Yakınları durumu jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçmişti. Ekipler bölgede yaptığı çalışma neticesinde Gazcılar mevkiindeki sazlık alanda Akalp'in cesedine ulaşmıştı. Sağlık eklerinin yaptığı inceleme sonucunda Akalp'in tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit etmişti.

Akalp'in cesedine otopsi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili Akalp'in ev arkadaşı S.T. (33) gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ