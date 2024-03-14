Kırklareli\'de Jandarma Ekipleri Tarafından Yapılan Huzur ve Güven Uygulamasında 83 İşletme Kontrol Edildi

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Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan huzur ve güven uygulamasında 83 işletme kontrol edildi ve 945 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde huzur ve güven uygulaması çerçevesinde umuma açık yerlerde denetim yaptı. Denetimde 83 işletme incelenirken 945 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Öte yandan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 2 şüpheli yakalandı. - KIRKLARELİ