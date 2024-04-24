Kırklareli'de Okul Servisleri ve Okul Çevrelerinde Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kırklareli'de Okul Servisleri ve Okul Çevrelerinde Trafik Denetimi Yapıldı

Kırklareli\'de Okul Servisleri ve Okul Çevrelerinde Trafik Denetimi Yapıldı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarma ekipleri, çocuk ve gençlerin korunması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla okul servisleri ve okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 25 okul servisi incelenerek 986 kişi kontrol edildi. Ayrıca, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler verildi. Jandarma Komutanlığı, kazaları engellemek ve huzur ve güveni sağlamak için 7 gün 24 saat görevde olduklarını belirtti.

24.04.2024 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarma ekipleri tarafından okul servisleri ve okul çevrelerinde trafik denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından 2024 - 2027 Karayolu Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde çocuk ve gençlerin korunması, trafik güvenliğinin sağlanması için okulların çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Jandarma Trafik ekiplerine tarafından yapılan denetimlerde 25 okul servisi incelenerek 986 şahıs kontrol edildi. Yapılan denetimlerde okul servislerinin mevzuata uygun donanımlara sahip olup olmadığı, kemer takma ve hız sınırlarına uyulup uyulmadığı incelenirken; öğrencilere emniyet kemeri, yaya geçidi kullanımı, karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgiler verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; denetimlerin cezalandırmak değil trafikte meydana gelebilecek kazaları engelleyerek ölüm ve yaralanmaları en aza indirmenin hedeflendiği ifade edilerek vatandaşların huzur ve güveni için mesai gözetmeksizin 7 gün 24 saat aralıksız görevde olduklarını belirtti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Kırklareli, Jandarma, trafik, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de Okul Servisleri ve Okul Çevrelerinde Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler “Vay halimize“ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler "Vay halimize" dedirtti
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
13:47 Kraliyet Süvari Alayı’na ait atlar Londra sokaklarında kaçtı Kraliyet Süvari Alayı'na ait atlar Londra sokaklarında kaçtı
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor #9917 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor #9917
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 313 gün sonra haber geldi Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 313 gün sonra haber geldi! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı
11:24 Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 14:12:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Okul Servisleri ve Okul Çevrelerinde Trafik Denetimi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement