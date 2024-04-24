Kırklareli\'de Okul Servisleri ve Okul Çevrelerinde Trafik Denetimi Yapıldı

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarma ekipleri tarafından okul servisleri ve okul çevrelerinde trafik denetimi yapıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi tarafından 2024 - 2027 Karayolu Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde çocuk ve gençlerin korunması, trafik güvenliğinin sağlanması için okulların çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Jandarma Trafik ekiplerine tarafından yapılan denetimlerde 25 okul servisi incelenerek 986 şahıs kontrol edildi. Yapılan denetimlerde okul servislerinin mevzuata uygun donanımlara sahip olup olmadığı, kemer takma ve hız sınırlarına uyulup uyulmadığı incelenirken; öğrencilere emniyet kemeri, yaya geçidi kullanımı, karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgiler verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada; denetimlerin cezalandırmak değil trafikte meydana gelebilecek kazaları engelleyerek ölüm ve yaralanmaları en aza indirmenin hedeflendiği ifade edilerek vatandaşların huzur ve güveni için mesai gözetmeksizin 7 gün 24 saat aralıksız görevde olduklarını belirtti. - KIRKLARELİ