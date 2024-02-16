Kırklareli'de Uyuşturucu ve Tabanca Operasyonu - Son Dakika
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Kırklareli'de Uyuşturucu ve Tabanca Operasyonu

Kırklareli\'de Uyuşturucu ve Tabanca Operasyonu

Kırklareli'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, tabanca mermisi, boş şarjör, uyuşturucu ile gümrük kaçağı alkol bulundu.

16.02.2024 14:00  Güncelleme: 14:03
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Kırklareli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesinde bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabancalar, tabanca mermisi, boş şarjör, uyuştucu ile gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'de Uyuşturucu ve Tabanca Operasyonu - Son Dakika

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