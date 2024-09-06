Kırklareli\'nde Trafik Kazası Uyarısı

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Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşanan trafik kazalarının kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kamera görüntülerini paylaştı. Paylaşımda, "Unutmayın. Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır" notu yer aldı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent ve ilçelerde KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Görüntülerde otomobillerin devrilmesi, otomobil-bisiklet çarpışması ve araç çarpışmaları yer alıyor.

Paylaşılan görüntülerde en çok dikkat çeken, Lüleburgaz ilçesi Yeni Devlet Hastanesi Kavşağı'nda belirli zamanlarda dört otomobilin kontrolden çıkarak devrildiği anlar oldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Unutmayın. Uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır. Yanılmayın! trafik kazaları asla kazayla olmaz" denildi. - KIRKLARELİ