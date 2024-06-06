Kırklareli İtfaiye Ekipleri Kanala Düşen Kediyi Kurtardı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kanala düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Babaeski ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalın içinde kediyi gören vatandaşlar, kediyi kendi imkanları ile çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verdiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanalın içine girerek yaptıkları çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden kurtardılar. Ekipler tarafından kurtarılan kedi, sonrasında doğal ortama salındı. - KIRKLARELİ