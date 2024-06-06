Kırklareli İtfaiye Ekipleri Kanala Düşen Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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Kırklareli İtfaiye Ekipleri Kanala Düşen Kediyi Kurtardı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir kanala düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi kanaldan çıkartarak doğal ortama saldı.

06.06.2024 11:00
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde kanala düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Babaeski ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalın içinde kediyi gören vatandaşlar, kediyi kendi imkanları ile çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verdiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanalın içine girerek yaptıkları çalışma sonucu kediyi bulunduğu yerden kurtardılar. Ekipler tarafından kurtarılan kedi, sonrasında doğal ortama salındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli İtfaiye Ekipleri Kanala Düşen Kediyi Kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli İtfaiye Ekipleri Kanala Düşen Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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