Kırklareli Lüleburgaz\'da yaya geçidindeki kazada motosikletli hayatını kaybetti

Kırklareli Lüleburgaz'da yaya geçidindeki kazada motosikletli hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dün gece yaya geçidinde yaşlı kadına çarpan motosikletin genç sürücüsü ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan yaşlı kadının tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaya geçidinde yaşlı kadına çarpıp ağır yaralanmasına neden olan genç motosikletli hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında D-100 karayolu Murat Hüdavendigar Caddesi Terminal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına, 39 AEV 611 plakalı motosiklet çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Kazada ağır yaralanan yaşlı kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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