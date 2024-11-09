Kırklareli'nde 101 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 101 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ay aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda 101 şüpheli yakaladı. Haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 41 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ