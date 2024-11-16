Kırklareli'nde 25 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 25 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı.

Üç ayrı bölgede yapılan çalışmalar neticesinde 25 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ