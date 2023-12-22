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Kırklareli'nde 48 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 48 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan önleyici devriye sonucunda 48 kaçak göçmen yakalandı. 2 şüpheli ise kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli\'nde 48 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı
22.12.2023 - 18:02,
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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 48 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 15 - 21 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye neticesinde 48 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde 48 kaçak göçmen yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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