Kırklareli\'nde 6 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan bir ticari takside 6 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Dereköy yolu üzerinde uygulama yapan ekipler bir ticari taksi durdurdu. Ticari takside yapılan araştırmada 6 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla taksi şoförü H.G. gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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