Kırklareli\'nde 71 araç trafikten men edildi, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu

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Kırklareli'nde polis ekiplerince düzenlenen trafik denetimlerinde 71 araç trafikten men edilirken 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri 15 günde yaptığı trafik denetimlerinde 9 bin 243 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Yapılan trafik denetimlerinde 1226 araç tescil plakası ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.

Öte yandan, 71 araç trafikten men edilirken 11 sürücünün ehliyetine el konuldu. - KIRKLARELİ