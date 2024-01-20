Kırklareli\'nde App plaka satışı yapan şüpheli yakalandı

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Kırklareli'nde polis ekiplerince App plaka satışı yapmak suretiyle resmi belgede sahtecilik yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde App plaka satışı yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, 87 adet App plaka ele geçirdi.
Resmi belgede sahtecilik suçundan 1 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
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