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Kırklareli'nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde aranması olan 25 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 25 kişi gözaltına alındı. 15 hükümlü kesinleşmiş hapis cezalarının ardından cezaevine teslim edilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli\'nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı
22.01.2024 - 22:28,
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Kırklareli'nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde aranması olan 25 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 25 kişi gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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