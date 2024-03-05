Kırklareli'nde asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

3.Sayfa

Kırklareli'nde asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısını yapıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısını yapıldı.

Kırklareli'nde asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısını yapıldı. Toplantı sonrası Vali Birol Ekici Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Ekici, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin Şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ekici, yaptığı açıklamada Kırklareli'nin huzurlu ve güvenli şehir olduğunu belirterek vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için güvenlik güçlerinin 7 gün 24 saat aralıksız çalıştığını söyledi.

Suçluların yakalanmasında Kırklareli halkının desteği olduğu aktaran Ekici teşekkür etti.

31 Martta yapılacak olan seçimin huzur ve güvenliğinin önemine değinen Ekici seçimlerle ilgili tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Şubat ayı faaliyetleri hakkında bilgi veren Ekici "Şubat ayı faaliyetlerimiz hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Jandarma bölgesinde 400 olaya meydana gelmiş ve bunlardan 1 tanesi terör olayıdır. Müdahale ettiğimiz olaylarda 3 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 1 adet kumar makinası, otomobil ve motosiklet ele geçirilmiştir. Şehrimizde 2 adet kritik olay meydana gelmiştir. Molotof kokteyli atılması olayına 2 saat sonra emniyet ekiplerimiz yakalamıştır. Yine şehir merkezinde meydana gelen havaya ateş açılması sonucu fail yine 2 saat sonra yakalanmıştır. Jandarma bölgesinde meydana gelen olayların aydınlatma oranları yüzde yüzdür, emniyet bölgesinde meydana gelen olayların aydınlatma oranı ise yüzde 98.4'tür" dedi.

Ekici olayların aydınlatılması sonucunda Türkiye en yüksek şehirlerinden birisi olduğunu anlattı.

Jandarma bölgesinde geçtiğimiz seneye göre olaylar yüzde 48 azaldığını ifade eden Ekici emniyet bölgesinde ise yüzde 2 azaldığını söyledi.

Emniyet bölgesindeki meydana gelen 576 asayiş olayında 548 kişi yakalanmış ve adli makamlara teslim edilmiştir. Şehrimizin sınır şehri olmasıyla düzensiz göç önemli bir gündemini oluşturmaktadır. İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya'nın Haziran ayında göreve başladığından bu yana düzensiz göçle ilgili olarak bize verdiği talimat ve desteklerle bu gün şehrimizde ve hatta Trakya'da düzensiz göç gündem olmaktan çıkarılmıştır. Kırklareli düzensiz göç rotası olmaktan çıkmıştır. Geçmiş yıllardaki sayılarla kıyasladığımız zaman bu gün şehirimizdeki oluşturduğumuz kontrol noktalarında emniyet ve jandarma ile işbirliği içerisinde çalışıyoruz düzensiz göçle mücadelede Bizim 60 tane ortak kontrol noktamız var. Kırklareli'nde sınıra doğru hiçbir aracın geçişine veya hiçbir organizatörün izin vermiyoruz. Böylece Kırklareli'ni düzensiz göç rotasında çıkarmış bulunmaktayız.

Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde Jandarma Komutanlığı 16, İl Emniyet Müdürlüğü 3 operasyon düzenlediğini aktaran Ekici 22 organizatör ile 4 araç yakalandığını anlattı.

Ekici, düzensiz göçte kullanın ve Emniyet ve jandarma ekiplerinin yakalan araçların kamu hizmetine geçmesi için çalışma yapıklarını ifade etti.

Ekici, İçişleri Bakanlığı kette gönderdiği 7 jandarma komando bölüğü, 5 özel harekat timiyle düzensiz göçle ilgili mücadele gücümüzü attığını söyledi.