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Kırklareli'nde atık toplama tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz yolu üzerinde bulunan atık toplama tesisinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle yangın otluk alana sıçradı. Bölgeye AFAD, polis, TOMA ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Öte yandan, atık toplama tesisinde maddi hasar oluştu. - KIRKLARELİ