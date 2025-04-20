Kırklareli'nin Yayla Mahalesi'nde bulunan bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kırklareli Yayla Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı.
Henüz belirlenemeyen nedenle 1'i çocuk 4 kişinin elektrik akımına kapıldığı olayda, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Olayla ilgili ihmali olanlara ilişkin inceleme ise sürüyor.
Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar - Son Dakika
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