Kırklareli\'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar

Kırklareli'nin Yayla Mahalesi'nde bulunan bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırklareli Yayla Mahallesi'nde bulunan Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk havuza düştü. Çocuğu kurtarmak isteyen 3 kişi de havuza atladı.

4 KİŞİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Henüz belirlenemeyen nedenle 1'i çocuk 4 kişinin elektrik akımına kapıldığı olayda, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 1'i çocuk 4 kişiyi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Olayla ilgili ihmali olanlara ilişkin inceleme ise sürüyor.

DURUMLARI CİDDİ

Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun kritik olduğu öğrenildi.