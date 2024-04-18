Kırklareli\'nde hafif ticari araç dereye devrildi, 2 kişi yaralandı

Balıkesir Ayvalık'ta 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.