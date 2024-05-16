Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheliye 12'şer yıl hapis istendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheliye 12'şer yıl hapis istendi

Kırklareli\'nde kaçak göçmenlere organizatörlük iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheliye 12\'şer yıl hapis istendi

Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklanan İ.B. ile Ö.G. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, sanık Ö.G'nin yönetimindeki panelvan araçla İstanbul'a götürmeye çalışırken sanık İ.B. ile jandarma ekiplerince yakalandığı belirtiliyor. Sanıklara 12'şer yıl hapis cezası istendi.

16.05.2024 15:00
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Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheliye 12'şer yıl hapis istendi

Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla tutuklanan İ.B. ile Ö.G. hakkında iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianamede yasadışı yollarla Bulgaristan sınırını geçemeyen 12 kaçak göçmeni sanık Ö.G'nin, yönetimindeki panelvan araçla İstanbul'a götürmeye çalışırken sanık İ.B. ile jandarma ekiplerince yakalandığı yer alıyor.

Jandarma kontrol noktaları öncesinde düzensiz göçmenleri indirip, kontrol noktalarını geçtikten sonra yeniden araca aldığı ve köy yollarından kaçak göçmenlerin İstanbul'a ulaşmaya çalıştığı yer verilen iddianamede sanıklara 12'şer yıl hapis istendi.

Hazırlanan iddianame Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Bulgaristan, Kırklareli, Jandarma, İstanbul, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde kaçak göçmenlere organizatörlük iddiasıyla tutuklanan 2 şüpheliye 12'şer yıl hapis istendi - Son Dakika

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