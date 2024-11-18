Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından yaklaşık 800 vatandaşa KADES uygulaması tanıtılarak, dolandırıcılık konusunda uyarıcı bilgiler verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipler kentte KADES uygulamasını tanıttı. Polis ekipleri, yaklaşık 800 kişiye uygulama hakkında aydınlatıcı bilgi vererek, 200 broşür dağıttı.
Polis ekipleri ayrıca, dolandırıcılık konusunda da vatandaşları bilgilendirdi. - KIRKLARELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kırklareli'nde KADES Tanıtımı ve Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?