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Kırklareli'nde Kamyonetin Kasasında 60 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde Kamyonetin Kasasında 60 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonetin kasasında yapılan aramada 60 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü ve yardımcısı, kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Yakalanan 59 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu kaçak göçmenler ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kırklareli\'nde Kamyonetin Kasasında 60 Kaçak Göçmen Yakalandı
09.01.2024 - 15:51,
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Kırklareli'nde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonun kasasında 60 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce İstanbul yolu 3'üncü kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında bir kamyon şüphe üzerine durduruldu.

Kamyonun kasasında yapılan aramada 60 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla kamyonetteki S.Ç. ve A.Y. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 59 Afganistan, 1 Pakistan uyruklu kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde Kamyonetin Kasasında 60 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika


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