Kırklareli\'nde Kar Küreme Aracı Devrildi

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Kırklareli'nde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Karayolları aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alına bilgiye göre, Demirköy ilçesine bağlı Mahya Dağı yakınlarında Karayolları 15. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ve Demirköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü yüksek kesimlerde kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - KIRKLARELİ