Kırklareli\'nde kış lastiği denetimleri sürüyor

Kırklareli'nde trafik ekiplerince kış lastiği denetimleri sürüyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 1 Aralık 2023 tarihinde başlayan kış lastiği kullanma zorunluluğuyla ilgili uygulamalar sürüyor.

Ekipler İçişleri Bakanlığı talimatına istinaden yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde lastiklerin kış lastiği olup olmadığını, diş derinlikleri titizlikle kontrol edilerek, ışık donanımı, arka yan koruma çerçevesi ve arka işaret levhası ile reflektörleri kontrol etti.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde olumsuz durma rastlanmadığı ve uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KIRKLARELİ