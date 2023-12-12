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Kırklareli'nde kış lastiği denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Kırklareli'nde kış lastiği denetimleri sürüyor

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, kış lastiği kullanma zorunluluğuyla ilgili uygulamalar devam ediyor. Ekipler, araçlarda lastiklerin kış lastiği olup olmadığını ve diş derinliklerini kontrol ediyor.

Kırklareli\'nde kış lastiği denetimleri sürüyor
12.12.2023 - 15:16,
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Kırklareli'nde trafik ekiplerince kış lastiği denetimleri sürüyor.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 1 Aralık 2023 tarihinde başlayan kış lastiği kullanma zorunluluğuyla ilgili uygulamalar sürüyor.

Ekipler İçişleri Bakanlığı talimatına istinaden yük ve yolcu taşıyan araçlar üzerinde lastiklerin kış lastiği olup olmadığını, diş derinlikleri titizlikle kontrol edilerek, ışık donanımı, arka yan koruma çerçevesi ve arka işaret levhası ile reflektörleri kontrol etti.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde olumsuz durma rastlanmadığı ve uygulamaların devam edeceği belirtildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
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Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Aralık, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde kış lastiği denetimleri sürüyor - Son Dakika


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