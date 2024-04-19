11 kişinin yaralandığı otobüs kazasında olay yeri böyle görüntülendi
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde Metro Turizm yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Otobüs kazasının gerçekleştiği olay yeri dron ile havadan görüntülendi.
Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'dan çıkan Metro Turizm'e ait H.K. idaresindeki Mercedes Marka X3362KC Bulgaristan plakalı yolcu otobüsü, Kavaklı Beldesi Koru mevkiinde yoldan çıkarak ağaçlık alana devrildi.
Havadan görüntülendi
Kazanın etkisiyle sürücünün de aralarında bulunduğu 11 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Ekipler bir yandan kaza bölgesinde çalışmalarını sürdürürken ağaçlık alana devrilen otobüs, havadan drone ile görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › 11 kişinin yaralandığı otobüs kazasında olay yeri böyle görüntülendi - Son Dakika
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazada, mitsubishi marka pikap aracın takla atması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini korurken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan bir otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?