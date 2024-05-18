Kırklareli'nde özel harekat destekli narko alan denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde özel harekat destekli narko alan denetimi yapıldı

Kırklareli\'nde özel harekat destekli narko alan denetimi yapıldı

Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi tarafından gerçekleştirilen özel harekat destekli narko alan denetiminde 7 noktada 239 kişi sorgulandı. Denetimde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ve aranması olan 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca uyuşturucu ve kaçak göçmen de yakalandı.

18.05.2024 18:31
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Kırklareli'nde özel harekat destekli narko alan denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme ekiplerince Narvas ve Narko alan uygulaması yapıldı. Özel harekat destekli gerçekleşen uygulamada Yayla Mahallesi'nde 7 noktada 239 kişi sorguladı. İş yerleri ile araçlarında kontrol edildiği denetimde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2, aranması olan 5 şüpheli yakalandı.

Gerçekleşen denetimde uyuşturucu ve kaçak göçmen yakalandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kırklareli'nde özel harekat destekli narko alan denetimi yapıldı - Son Dakika

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